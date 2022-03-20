صاحب محل وراء بيع المشغولات الذهبية المهربة جمركيًا بالجمالية

تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط صاحب محل مصوغات يبيع المشغولات الذهبية المهربة من الجمارك في منطقة الجمالية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقًا مع قطاع الأمن الوطنى قيام صاحب محل لتجارة المصوغات الذهبية - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تجارة وبيع المشغولات الذهبية المُهربة من الخارج غير المسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة وغير المدموغة من الجهات المختصة وأنه يتخذ من المحل الخاص به والكائن بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة وكرًا لممارسة نشاطه المؤثم، ويحتفظ بداخله بكمية من المصوغات الذهبية المهربة وغير المسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية وكمية أخرى من المصوغات الذهبية غير المدموغة بالمُخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بالمحل الخاص به، وأمكن ضبطه، وبتفتيش المحل بالتنسيق مع الجهات المختصة تم ضبط كمية من المشغولات الذهبية والفضية وجميعها مهربة من الخارج وغير مسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.