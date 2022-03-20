الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

60 بحثا دوليا حول القضايا المؤثرة في رؤية مصر 2030 بمؤتمر «هندسة المنوفية»

المؤتمر الدولي الرابع
المؤتمر الدولي الرابع لهندسة المنوفية

اختتم  المؤتمر الدولي الرابع لكلية الهندسة جامعة المنوفية "الثاني عشر للتنمية المستدامة" أعماله، وناقش المؤتمر خلال جلساته ما يقرب من 60 بحثا علميا وورقة عمل حول القضايا المؤثرة في إستراتيجية مصر و رؤيتها 2030،   لضمان استدامة التنمية بهدف تقدم الدولة المصرية في جميع المجالات التكنولوجية بالغردقة فى الفترة من 14 وحتى 18 من مارس الجاري.  

وعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة ورئاسة الدكتور محمود الشيخ عميد الكلية ونائبا رئيس المؤتمر الدكتور محمد سعفان وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتور رجائى صالح وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشرف زين الدين مقرر المؤتمر. 

 كما اشترك في تأليف ومناقشة الأبحاث المنشورة بالمؤتمر ما يقارب من 100 مؤلف من مختلف الجامعات المصرية والدولية حيث شمل المؤتمر تخصصات الهندسة الكهربية و هندسة القوى الميكانيكية وهندسة الإتصالات وتكنولوجيا التعليم والمعلومات وهندسة العلوم الأساسية والهندسة المدنية والهندسة المعمارية وهندسة الحاسبات وهندسة البيوميدكال وهندسة الميكاترونيات ، كما اشتمل المؤتمر على مجموعة من الندوات العلمية و التي تعرضت إلى التطور العلمي ووسائل تطوير مختلف الأنظمة المؤثرة في التنمية المستدامة.

و أكد  عميد كلية الهندسة، أن المؤتمر قام بعمل العديد من الدراسات البحثية التي من أحد دعائمها و متطلباتها المساهمة في تحسين المناخ والتي تبنته مصر وكان لها الدور الرائد في تقديم الحلول لتحسين المناخ و تبنت عقد مؤتمر المناخ COP 27 في شرم الشيخ في نهاية العام الحالي 2022 م و الذي يُعتبر إمتداداً لمؤتمرات المناخ والذي عُقد آخرها COP 26 في اسكتلندا برعاية الأمم المتحدة في 2021. 

وكان لمصر دورها البارز في جميع مؤتمرات المناخ السابقة كما أشار أن من أهم التوصيات التي أسفر عنها المؤتمر هي إجـراء الدراسـات اللازمة للاعتماد على الطاقة الكهربية النظيفة ودراسة سبل تطويرها ودراسة استخدام الهيدروجين الأخضر مما يساعد على تحسين المناخ مع توجيه الأبحاث لتطوير أنواع مبتكرة من المولدات الكهربية المناسبة للعمل مع أنظمة الطاقة الجديدة، وتكثيف الدراسات لتطوير الأنظمة التي تعمل مع محطات توليد الطاقة النظيفة مثل المحولات الإلكترونية  وأجهزة تخزين الطاقة وتكثيف الدراسات لتطوير الأنظمة التي تعمل مع محطات توليد الطاقة النظيفة مثل المحولات الإلكترونية  وأجهزة تخزين الطاقة والإهتمام بالدراسات.

مؤتمر المنوفية مبارك تعليم قدم مجتمع وزير التعليم

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وائل لطفي

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