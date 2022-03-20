الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المبعوثة الأممية لليبيا تُطلع مرشحى الرئاسة على مبادرة اللجنة المشتركة

ليبيا
ليبيا

أطلعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشئون ليبيا، ستيفاني وليامز، مجموعة من المرشحين للرئاسة الليبية، على مبادرة اللجنة المشتركة التي تيسرها الأمم المتحدة بين مجلسي النواب الليبي والأعلى للدولة للتوافق على قاعدة دستورية لعقد الانتخابات.

وأضافت- في تغريدة لها، اليوم الأحد- أن المشاركين شددوا خلال اللقاء على أهمية تكثيف كافة الجهود لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح، داعين إلى مزيد من التفاعل مع الفئات المعنية، بما في ذلك المرشحون، مشيرة إلى أنهم طرحوا مبادرة أخرى في حال عدم نجاح المباحثات بين المجلسين.

ووصفت "وليامز" النقاش الذي تبادلته مع مجموعة من المرشحين للرئاسة الليبية حول المبادرة بالنقاش المميز.

المبعوثة الاممية المبعوثة الأممية لليبيا ليبيا طرابلس

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مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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