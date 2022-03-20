الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 5 سنوات لعامل قتل زميله لخلافات مالية في الشرقية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الأحد، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات وبراءة آخر في اتهامهما بقتل عامل بأعيرة نارية بسبب خلافات مالية بينهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وشادى المهدي عبد الرحمن ، وأمانة سر نبيل شكري.

تعود وقائع القضية رقم 28354 لسنة 2021 جنايات مركز الزقازيق، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة مستشفى الأحرار بوصول "حسام. ع. ح" جثة هامدة، إثر إصابته بأعيرة نارية، من فرد خرطوش.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بمديرية أمن الشرقية توصلت تحرياته إلى قيام "مظلوم. ن"، 37 عاما صنايعى، مقيم صفيطة مركز الزقازيق، “أحمد. ح ”،23 عاما طالب جامعي مقيم ذات العنوان، بإحداث إصابة المجنى عليه التى أودت بوفاته، على أثر مشاجرة بينهما وبين المجني عليه تبادلا على أثرها إطلاق الأعيرة النارية فيما بينهما فحدثت إصابة المجنى عليه، وذلك بسبب خلافات مالية فيما بينهما.

تم تحرير محضر بالواقعة وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تم القبض على المتهمان وإحالتهما من قبل النيابة العامة، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم. 

محكمة جنايات الزقازيق السجن المشدد براءة خلافات مالية أعيرة نارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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