القوى العاملة: تعيين 4374 منهم 96 «قادرون باختلاف» بالإسكندرية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية قامت بتعيين 4374 شاباً، منهم 96 "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 12129 راغب عمل منهم 235 "قادرون باختلاف" ، فضلا عن توفير 381 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وقال الوزير، إن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 374 منشأة دوري، وعمل 52 حملة تفتيشية عادية ونوعية، وأسفر عن تحرير 346 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ 147 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها.

وأشار ياسر سعيد مدير المديرية -في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال فبراير الماضي- إلي أن المديرية تلقت 197 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 109 شكوى مرحلة من شهر يناير، وتم بحث 135 شكوى منها، وتبين أن 54 شكوى مستوفاة، وتم تحرير 81 محضرًا للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 171 شكوى تحت البحث والدراسة.

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 558 منشأة، وعمل 48 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 205 محضراً ، وبحث 143 شكوى عمالية ، وعمل ندوات توعية، كما قامت باستخراج 2048 شهادة قياس مستوى المهارة، و 1452 رخصة مزاولة الحرفة.

في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 54 ألفاً و 714 جنيها رعاية صحية لـ 105 عمال من المسجلين بالمديرية مصاريف علاج، وتسجيل 155 عاملاً جديداً على المنظومة ليصبح إجمالي المسجلين 15076 عاملا.

وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 74 ترخيص، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 21 أجنبياً، وتلقي 36 طلب ترخيص لأول مرة، و26 طلب تجديد ما زالت تحت البحث، وذلك وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

أما في مجال التدريب المهني فقد انتهت المديرية من دورتين تدريبيتين في وحدة التدريب المتنقلة على مهن التفصيل والحياكة والسباكة الصحية لـ 20 متدرباً ومتدربة.