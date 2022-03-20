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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم الأحد 20-3-2022

سعر الدولار مقابل
سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع استقرار فى البنوك الحكومية والاستثمارية خلال فترة التعاملات الصباحية، اليوم الأحد، أول أيام العمل عقب الإجازة الأسبوعية، حيث بلغ 15,72 جنيه، فى ظل زيادة معدلات الشراء والتخوفات من تعويم جديد للجنبه بعد قرارات مجلس الفيدرالى الأمريكى برفع أسعار الفائدة، وانتظار إعلان البنك المركزي المصري في اجتماعه المقبل عن رفع أو استمرار معدل الفائدة الحالى.


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم


بالإضافة إلى ذلك، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنك المركزي المصري عمد مستوى 15,66 للشراء بينما بلغ 15,76 جنيها للبيع، وهو متوسط أسعار الصرف خلال تعاملات نهاية الأسبوع أيضاً.


سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري

فى السياق، هيمنت معدلات الاستقرار على أسعار الدولار في البنوك الحكومية سواء للشراء أو البيع خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ سعر سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى بنكى الاهلي المصري، وينك مصر  15,65 جنيه فيما استقر بمستوى 15,75 جنيه للبيع، مع توفير الكميات المطلوبة للعملاء.

سعر صرف الدولار في البنوك

سعر صرف الدولار، كذلك أظهرت بيانات التداول استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى  15,66 جنيه للشراء بينما سجل 15,76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في بنك الإسكندرية

فيما شهد بنك الإسكندرية إستمرار معدلات استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مقدار 15,65 جنيه للشراء 15,75 جنيه للبيع.

سعر الدولار  في  بلوم و CIB

سعر الدولار، كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري، مستوى 15,65 جنيه للشراء بينما سجل 15,75 جنيه للبيع ، بينما سجل 15,68 للشراء وسعر 15,74 للبيع فى بنك بلوم وفقاً لبيانات التداول.

فى النهاية، تظهر بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية استمرار استقرار سعر الدولار في مصر، وذلك في إنتظار إعلان البنك المركزي المصري عن أسعار الفائدة، وفى ظل نجاح سياسة تحرير سعر الصرف فى تحقيق طفرة في السوق المصرفية وثبات أسعار الصرف.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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