تقرير أمريكى: الاكتشاف الأثرى الأخير فى سقارة «مثير»

أشادت صحيفة" لوس تيمبوس"والتي تصدر باللغة الإسبانية في أمريكا الجنوبية، بالاكتشاف الأثري في مدينة سقارة بالمثير.

وقالت: لقد اكتشفت مصر خمسة مقابر "في حالة جيدة ونصبت لكبار المسؤولين" في مقبرة ممفيس ، في سقارة، عاصمة مملكة الفراعنة القديمة.

وسقارة تقع على بعد ما يزيد قليلاً عن خمسة عشر كيلومترًا جنوب الأهرامات الشهيرة بهضبة الجيزة ، وهو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو وهو معروف بهرم الدرجات الشهير لفرعون زوسر ، وهو الأول من العصر الفرعوني.

ويعتبر هذا النصب، الذي تم بناؤه حوالي عام 2700 قبل الميلاد ، من قبل المهندس المعماري إمحوتب ، من أقدم المعالم على سطح الكوكب.

واكتشف علماء الآثار المصريون المقابر الخمسة شمال شرق هرم الملك ميرين الأول الذي حكم مصر حوالي عام 2270 قبل الميلاد.

زووفقًا لوزارة السياحة والآثار ، احتوت المقابر على رفات مسؤولين رفيعي المستوى.

وينتمي أحد القبور إلى رجل دولة كبير يُدعى إيري ، وله عمود يؤدي إلى حجرة الدفن التي تصور جدرانها جنازة بطاولات قرابين وواجهة قصر وسبعة أواني زيت كما يوجد داخل القبر تابوت ضخم من الحجر الجيري وقطع منحوتة تعود لمالك المقبرة.

ومن بين القبور الثلاثة الأخرى، التي يبلغ عمقها ستة أمتار، كانت تخص امرأتين، إحداهما كانت "الشخص الوحيد المسؤول عن تجميل الملك"، وللقس بيبي نفاني.

وفي يناير 2021، كشفت مصر عن "كنوز" أثرية جديدة في مقبرة سقارة، بما في ذلك حوالي خمسين تابوتًا من الدولة الحديثة يزيد عمرها عن 3000 عام، مما يضمن أنها سمحت "بإعادة كتابة تاريخ" هذه الفترة.

وتحتوي المقابر على مكتشفات وأشياء تعود إلى نهاية المملكة القديمة الممتدة من 2686 قبل الميلاد إلى 2181 قبل الميلاد وبداية الفترة الانتقالية الأولى الممتدة من 2181 قبل الميلاد إلى 2055 قبل الميلاد.