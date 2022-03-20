فى اليوم العالمى لها.. كيف تساعدك السعادة فى الحماية من الأمراض؟

يحتفل العالم في العشرون من مارس بيوم السعادة العالمي، وهو اليوم الذي تقرر الاحتفال به عام 2012 على هامش فعاليات الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان «السعادة ورفاهية المجتمع والنموذج الاقتصادي الحديث» والذي اعتمد فيه هذا اليوم من كل عام يوما دوليا للسعادة اعترافا بأهمية السعي للسعادة للشعوب ليكون يوم 20 مارس كل عام.

تعتبر السعادة جيدة لجسم الإنسان، فإنها تزودنا بشعور من التفاؤل، والشعور بإيجابية تجاه الأشخاص والمواقف الصعبة، وفقًا لما ذكره موقع " healthbeat" الطبي.

وأكد الخبراء، أن الجميع يحاول العثور على السعادة بثلاث طرق، وهي فعل الخير للآخرين وعمل الأشياء التي تجيدها ؛ والقيام بأشياء مفيدة لك، علاوة على ذلك ، فإن الأشخاص الأكثر تفاؤلاً هم الأسعد بشكل عام.

ما هي تأثيرات السعادة على صحتك؟

بالنسبة لمعظم الناس، السعادة هي إحساس بالهدف والرفاهية، حيث يترجم هذا الموقف الإيجابي إلى مجموعة متنوعة من التأثيرات على صحة الشخص جسديًا وعقليًا، بما في ذلك فتح عقل الشخص للإيجابية فالتفاؤل والحيوية أمران أساسيان لرفاهية الشخص.

بدأت الدراسات العلمية في الكشف عن مجموعة من الفوائد الصحية الجسدية المحيطة بالسعادة حيث أنها تساعد في بناء نظام مناعي أقوى، ومرونة أقوى في مواجهة الإجهاد، حتى أن هناك مجموعة من الأبحاث تشير إلى أن السعادة قد تساعدنا على عيش حياة أطول.

كما أن السعادة تساعد على تحسين قدرة الشخص على حل المشكلات، حيث يعتقد الأفراد ذوو التفكير الإيجابي أنهم يستطيعون ويريدون تحقيق أهدافهم بشكل أسهل.

وأشار الخبراء إلى أن السعادة تساعد على حماية صحتك، حيث تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، تخفض ضغط الدم، وتمكنك من النوم بشكل أفضل، تحسن نظامك الغذائي وتسمح لك بالحفاظ على وزن طبيعي للجسم من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتقليل التوتر.

كما أكد الباحثون، أن السعادة تؤدي إلى تحسينات مع الظروف طويلة الأمد، ففي دراسة أجريت على 10000 أسترالي، كان أولئك الذين كانوا سعداء أقل عرضة بنسبة 1.5 مرة للإصابة بالأمراض المزمنة.