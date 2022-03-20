الأحد 20 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إنجلترا توفر جرعة رابعة من لقاح كورونا للأكثر ضعفا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت إنجلترا أنه سيتم إعطاء جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لكوفيد، اعتبارًا من الإثنين، لملايين الأشخاص.
وستعطى جرعة اللقاح الرابعة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 75 عامًا، وكذلك لمن يعانون نقصًا في المناعة، ويبلغون من العمر 12 عامًا وما فوق.

في المجموع، سيتمكن نحو خمسة ملايين شخص من تلقي الجرعة الرابعة، وسيُطلب من 600 ألف شخص أن يحددوا هذا الأسبوع موعدا لتلقي التطعيم، حسب "إن إتش إس".

وقال وزير الصحة ساجد جويد "بعد النجاح الهائل (للتطعيم) حتى الآن، نقترح حاليًا جرعة معززة، خلال فصل الربيع هذا، لمن تخطت أعمارهم الخامسة والسبعين، وللذين هم أكثر ضعفًا، من أجل استكمال حمايتهم من هذا الفيروس".

وفي إنجلترا، سيحصل البالغون المؤهلون لتلقي جرعة رابعة، على لقاحَي فايزر أو موديرنا، بينما سيُعطى المراهقون الذين تراوح أعمارهم بين 12 و18 عامًا لقاح فايزر.

وفي مؤتمر حزب المحافظين، السبت، في بلاكبول (شمال إنجلترا)، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن الحكومة "تستعد للجرعة الرابعة لأننا سنحتاجها".

وتضررت المملكة المتحدة بشدة من جائحة كورونا، إذ سجلت أكثر من 163 ألف وفاة بالفيروس.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، الجمعة، إن عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع مؤخرًا في المملكة المتحدة، مع تسجيل مستويات قياسية من الإصابات في اسكتلندا.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

الأكثر قراءة

حرائق الغابات تقترب من ليفربول والأدخنة تتصاعد للسماء

وزير التموين يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن سلع رمضان

غرفة السياحة تؤكد للمعتمرين على تحليل فيروس كورونا عند الوصول للمنافذ

الصين: 1737 إصابة جديدة بكورونا

حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب

«احذروا».. الأرصاد تكشف عن موجة برد شديدة بداية من الإثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

روسيا - أوكرانيا.. اللعبة الأمريكية في الوقت الضائع

د. منى حلمى

فى الذكرى السنوية الأولى: هل كانت «أمى» نوال السعداوى تكره الرجال والدين؟

د.أحمد الخميسى

كف الملاك على كتفى

سمر فرج فودة

مصر تتسارع.. والعالم يتصارع

د.كريمة الحفناوى

تعميق التعاون الفكرى بين الصين والدول العربية

سارة شريف

هامش المناورة

سمر عادل

التضخم فى الاقتصاد العالمى وسعر الفائدة

ماجد حبته

مرة واحد أيرلندى!

صور

فوز الأهلى على المريخ السودانى في دورى أبطال أفريقيا

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الإسرائيلي يجري أول زيارة إلى الهند.. أبريل المقبل

إسرائيل تمدد احتجاز محافظ القدس بعد منعه من السفر

راتبه 268 ألف دولار.. ماذا وجد القراصنة في وثائق رئيس الموساد؟ (صور)