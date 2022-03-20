إنجلترا توفر جرعة رابعة من لقاح كورونا للأكثر ضعفا

أعلنت إنجلترا أنه سيتم إعطاء جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لكوفيد، اعتبارًا من الإثنين، لملايين الأشخاص.

وستعطى جرعة اللقاح الرابعة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 75 عامًا، وكذلك لمن يعانون نقصًا في المناعة، ويبلغون من العمر 12 عامًا وما فوق.

في المجموع، سيتمكن نحو خمسة ملايين شخص من تلقي الجرعة الرابعة، وسيُطلب من 600 ألف شخص أن يحددوا هذا الأسبوع موعدا لتلقي التطعيم، حسب "إن إتش إس".

وقال وزير الصحة ساجد جويد "بعد النجاح الهائل (للتطعيم) حتى الآن، نقترح حاليًا جرعة معززة، خلال فصل الربيع هذا، لمن تخطت أعمارهم الخامسة والسبعين، وللذين هم أكثر ضعفًا، من أجل استكمال حمايتهم من هذا الفيروس".

وفي إنجلترا، سيحصل البالغون المؤهلون لتلقي جرعة رابعة، على لقاحَي فايزر أو موديرنا، بينما سيُعطى المراهقون الذين تراوح أعمارهم بين 12 و18 عامًا لقاح فايزر.

وفي مؤتمر حزب المحافظين، السبت، في بلاكبول (شمال إنجلترا)، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن الحكومة "تستعد للجرعة الرابعة لأننا سنحتاجها".

وتضررت المملكة المتحدة بشدة من جائحة كورونا، إذ سجلت أكثر من 163 ألف وفاة بالفيروس.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، الجمعة، إن عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع مؤخرًا في المملكة المتحدة، مع تسجيل مستويات قياسية من الإصابات في اسكتلندا.

