موعد ظهور نتيجة مسابقة وزارة الأوقاف للأئمة والعمال 2022

عشرات الآلاف من المتقدمين في مسابقة وزارة الأوقاف للأئمة والعمال ينتظرون نتيجة الناجحين، وحتى الآن لم تعلن الوزارة عن موعد نتيجة مسابقة وزارة الأوقاف للأئمة والعمال 2022.

مسابقة وزارة الأوقاف 2022

ويجرى قبول المرشحين للتعاقد المنتهي بالتعيين سواء من الأئمة أم من العمال سيتم بمنتهى الحياد والشفافية تحت سمع أجهزة الدولة المعنية وبصرها ومراقبتها.

وطرحت وزارة الأوقاف مسابقة الوظائف في فبراير الماضي وتم فتح باب التقديم في المسابقة في منتصف الشهر الماضي واستمر التقديم حتى الثاني من مارس الجاري.

موعد نتيجة مسابقة وزارة الأوقاف للأئمة والعمال 2022

وحذرت وزارة الأوقاف في بيانا لها شديد اللهجة من أي مدعين يمكن أن يوهموا بعض المتقدمين لمسابقة الأئمة والعمال بالأوقاف من قدرتهم على التوسط لهم في التعيين، ولم تعلن وزارة الأوقاف عن موعد النتيجة حتى الآن، ويجرى الاختيار من المتقدمين للوظائف بشفافية تامة ممن تنطبق عليهم الشروط.



شروط القبول في مسابقة الأئمة والمؤذنين 2022

كانت وزارة الأوقاف حددت شروط للتقدم للوظائف الأئمة والعمال..

أولا.. شروط التعاقد على 1000 وظيفة لدرجة إمام وخطيب ومدرس هي:

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا.

- مؤهل عال أزهري مناسب.

- ألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن (جيد).

- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي (وجهان).

- إرفاق صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهان).

- شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة).

- صورة المؤهل.

- صورة المؤهل الأعلى إن وجد.

- صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه لا مجال لأي واسطة أو تدخل في ذلك على الإطلاق، وأن جميع مسابقات الوزارة تسير في أعلى درجات النزاهة والشفافية، لافتة إلى أن الوزارة ستشارك مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إجراء الاختبارات التي يجريها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في ذلك من خلال لجان علمية متخصصة في اختبارات الأئمة وقد تم اختيار أعضاء اللجنة الممثلين للأوقاف بمعرفة وزير الأوقاف شخصيًّا وبمتابعته الشخصية.