حصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع.. حصاد «القوى العاملة» اليوم

حصدت وزارة القوى العاملة عدد من الأحداث الهامة والفعاليات، اليوم السبت، حيث قام وزير القوى العاملة محمد سعفان- خلال الزيارة- ومحافظ البحيرة بزرع 100 شجرات ضمن 1100 شجرة زيتون وليمون بمدينة بدر في إطار مبادرة "هنجملها"، فضلًا عن الحد من التغير المناخي والاحتباس الحراري، واستعدادات مصر لمؤتمر التغير المناخي المقرر انعقاده آخر العام الحالي بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور عثمان عبدالرسول مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، والمهندس محمد سعيد قبطان منسق عام المبادرة، ومن المقرر استكمال زراعة 1000 من الأشجار المثمرة على مساحات مختلفة بالمحافظة والجامعة.

https://www.dostor.org/3747598

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن كل مسؤولي الدولة يعملون في نفس الوقت بآلية متناغمة لتحقيق الرعاية لجميع الفئات ومنها ذوي الاحتياجات الخاصة والشباب، جاء ذلك على هامش جولته فى محافظة البحيرة، حيث قام بتسليم 164 شهادة إتمام التدريب المهني بوحدة التدريب المتنقلة على مهن التفصيل والحياكة والتوصيلات الكهربائية والسباكة الصحية.

https://www.dostor.org/3747567

قام محمد سعفان، وزير القوى العاملة في إطار زيارته لمحافظة البحيرة، والمحافظ هشام آمنة بتسليم 40 عقد عمل لـ " قادرون باختلاف"، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة للشباب ولمتحدي الإعاقة، والفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا ودمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم.

https://www.dostor.org/3747552

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن أن مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء قامت بتعيين 664 شاباً، منهم أثنين "قادرون باختلاف" من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 893 شابأً.

https://www.dostor.org/3747125

قرر محمد سعفان وزير القوى العاملة، مد فترة قبول طلبات الممرضات للعمل بإحدى المؤسسات الطبية في دولة الكويت، من غدا الأحد وحتى الخميس الموافق 24 مارس الجاري، براتب شهري يوازي 22 ألف جنيه مصري تقريبا، فضلا عن توفير بدل السكن، وتذكرة السفر، مؤكداً أنه لن تقبل أية طلبات غير مستوفية للشروط المطلوبة.

https://www.dostor.org/3747126