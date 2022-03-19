القوى العاملة: تعيين 664 منهم اثنان «قادرون باختلاف» فى جنوب سيناء

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن أن مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء قامت بتعيين 664 شاباً ، منهم أثنين "قادرون باختلاف" من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 893 شابأً.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر فبراير الماضي، حيث قامت المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيا وصحياً ، منها 22 ألف جنيه لـ11 عامل منح مولود جديد ، و 3 منحة زواج لعامل بمبلغ 9 آلاف جنيه ، ومنحة وفاة أحد الأقارب لعامل بمبلغ 2000 جنيه، وصرف 7000 جنيه لـ2 عمال لعمل عمليات جراحية صغرى وكبرى، فضلاً عن تسجيل 51 عاملاً جديداً على المنظومة .

وقامت المديرية في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 25 ترخيص عمل أجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة، كما قامت باستخراج 500 شهادة قياس مستوى المهارة، و600 كارنيه مزاولة الحرفة.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 199 منشآت من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات ، وعقد 4 ندوات توعية، كما تم تلقى 54 شكوى عمالية وتم تسوية 15 شكوى منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ9 شكاوى، و 16 شكوى ما زالت تحت البحث.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 28 منشأة، وإعادة التفتيش على 63 منشأة، وأسفر عن تحرير 16 محضراً سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، وبحث شكوى، وإجراء 47 قياس لـ11 منشأة، وفي مجال التدريب المهني قامت المديرية بتنفيذ دورة تدريبية في مجال مهارات اللغة الإنجليزية بديوان عام المديرية لرفع كفاءة الشباب لتأهيلهم لسوق العمل.

وقال إن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.