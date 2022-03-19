السبت 19 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوى العاملة: مد فترة قبول طلبات الممرضات للعمل فى الكويت حتى الخميس

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

قرر محمد سعفان وزير القوى العاملة، مد فترة قبول طلبات الممرضات للعمل بإحدى المؤسسات الطبية  في دولة الكويت، من غدا الأحد وحتى الخميس الموافق 24 مارس الجاري، براتب شهري يوازي 22 ألف جنيه مصري تقريبا، فضلا عن توفير بدل السكن ، وتذكرة السفر، مؤكداً أنه لن تقبل أية طلبات غير مستوفية للشروط المطلوبة.

 

وأوضح  الوزير أنه يشترط في المتقدمات من الممرضات "اناث فقط" ، وأن يكن من الحاصلات على بكالوريوس التمريض من جامعات عين شمس والقاهرة والإسكندرية، فضلا عن خبرة لاتقل عن 4 سنوات، وإجادة اللغة الإنجليزية، والتأكيد بالحصول على جرعتين من إحدى اللقاحات المعترف بها للسفر للخارج .

 

وأشار سعفان إلي أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، من يوم غدا الأحد وحتى الخميس الموافق 24 مارس الجاري، من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاه أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة، علي أن ترفق بالطلبات نموذج من السيرة الذاتية، وشهادة المؤهل، وشهادة الخبرة، وصور جواز السفر ساري.  

 

وأكد الوزير أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.

 

وعلى جانب آخر، كان قد أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية فى العاصمة الأردنية عمان حصل على مستحقات 16 عاملا، بالإضافة لعاملين متوفين بالأردن، بإجمالي 12 ألفاَ و206 دولارات بما يعادل 191 ألفا و 498 جنيهاً.

 

وقال الملحق  العمالي طلعت السيد محمد رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان، إنه تمت الاستجابة الفورية لالتماس ورثة المواطن المتوفى "سالم.ر.م.ع"، للحصول على المستحقات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن ، وتم إنهاء كافة الإجراءات وأرشفة المستندات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، وتتويجا لهذا الجهد تم تحويل مستحقات ورثة المواطن المتوفى "وهبي.ت.ح" ، بحصول أرملة وابنة المواطن المتوفى، على معاش شهري من مؤسسة الضمان الاجتماعي، بإجمالي  196  دولار شهريا، ما يعادل 3 آلاف و70 جنيها شهريا تقريبا، بالإضافة للرصيد المتجمد دفعة واحـدة بإجمالي 4618 دولاراً،  ما يعادل 72 ألف و450 جنيه تقريبا.

محمد سعفان وزير القوى العاملة قبول طلبات الممرضات إجادة اللغة الإنجليزية مكاتب التمثيل العمالي طلبات

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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