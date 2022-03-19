الرعاية الصحية: قسطرة طارئة تنقذ مصاب بجلطة داخل مستشفى النصر ببورسعيد

تدخلات طبية سريعة ضمن برنامج دعامة الحياة لمرضى جلطات القلب الحادة stent for life

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، عن إنقاذ مريض حضر إلى طوارئ مستشفي النصر يبلغ من العمر 44 عامًا يعاني من ألم شديد بالصدر وارتفاع في ضغط الدم، وعلى الفور تم عمل رسم القلب للمريض وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتابعت الهيئة في بيان لها اليوم السبت، أنه تبين للفريق الطبي وجود جلطة حادة بالشرايين التاجية، وعلى الفور تم نقل المريض إلي وحدة القسطرة، وتم عمل قسطرة طارئة، وتركيب دعامتين بالشريان التاجى الأيسر الأمامي النازل، وقد استقرت الحالة الصحية للمريض، وتم نقله إلى رعاية القلب لاستكمال باقى العلاج والاطمئنان عليه.

وأكدت أن العملية أجريت على يد فريق من أمهر الأطباء المتخصصين، وهم الدكتور أحمد شبل أحمد استشاري القسطرة التداخلية، والدكتور مصطفى رفعت أخصائي القلب، والدكتور إسلام محمد موسى نائب بقسم القسطرة، بمعاونة فريق التمريض ويضم “عمر عثمان فني تمريض، وندي محمد علي فني تمريض ومحمود المغربي فني أشعة”.