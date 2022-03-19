السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نجاة أم وأبنائها الثلاثة من الموت في حادث مروري ببني سويف

حادث مروري
حادث مروري

شهد الطريق الجديد "بنى سويف- الفيوم" بعد نزلة كوبرى بهبشين بدائرة محافظة بنى سويف، اليوم السبت، حادث انقلاب دراجة بخارية ، والذي أسفر عن إصابة أم و3 من أبنائها.

كان قد تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق الجديد "بنى سويف- الفيوم" بعد نزلة كوبرى بهبشين بدائرة المحافظة.

واستقبل مستشفى ناصر العام صابرين جمال عبد السميع، 27 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وأحمد على عزت، 6 سنوات، مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد على عزت، 8 سنوات مصابًا بقطع بالأذن اليمنى، وكريم على عزت 15 سنوات، مصابًا بكدمات وسحجات بالقدم اليسرى وجميعهم مقيمون بقرية كوم أبو خلاد.

وزير الداخلية محافظة بني سويف دراجة بخارية أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية حادث مرورى الطريق الجديد مستشفى ناصر

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وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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