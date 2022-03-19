نجاة أم وأبنائها الثلاثة من الموت في حادث مروري ببني سويف

شهد الطريق الجديد "بنى سويف- الفيوم" بعد نزلة كوبرى بهبشين بدائرة محافظة بنى سويف، اليوم السبت، حادث انقلاب دراجة بخارية ، والذي أسفر عن إصابة أم و3 من أبنائها.

كان قد تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق الجديد "بنى سويف- الفيوم" بعد نزلة كوبرى بهبشين بدائرة المحافظة.

واستقبل مستشفى ناصر العام صابرين جمال عبد السميع، 27 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وأحمد على عزت، 6 سنوات، مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد على عزت، 8 سنوات مصابًا بقطع بالأذن اليمنى، وكريم على عزت 15 سنوات، مصابًا بكدمات وسحجات بالقدم اليسرى وجميعهم مقيمون بقرية كوم أبو خلاد.