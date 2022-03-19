حي وسط: عقار العطارين المنهار صادر له قرار هدم منذ 2020 (صور)

كشف حي وسط الإسكندرية أن عقار شارع المقدسي بمنطقة العطارين الذي انهار الجزء الخلفي منه وأسفر عن 3 حالات بين وفاة وإصابة، صادر له قرار هدم كلي لم ينفذ منذ 2020.

وأشار الحي، في بيان السبت، إلى أنه سقط صباح اليوم الجزء الخلفي من العقار الكائن بـ ٣٣ شارع المقدسي العطارين، المكون من أرضي + دورين علويين + أجزاء بالثالث، ما أدي إلى إصابة شخصين ووفاة شخص.

وأوضح أن المصابين هم محمد إبراهيم محمد الديب ٣٥سنة، وصلاح ابراهيم محمد الديب ٢٨ سنة، والمتوفي ابراهيم محمد ابراهيم الديب ٦٣ سنة.

ولفت الحي إلى أنه بالكشف في السجلات اتضح أن العقار صادر له قرار هدم كلى برقم ٧٥/٤ لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٤، حيث إن العقار حوائط حاملة والأسقف خشبية مكون من دور أرضى محلات ودورين علويين، وجزء بالثالث علوى، وبه تلف وتآكل العروق الخشبية، وكسر وترخيم ببعض الأسقف، وانبعاج وتصدع معظم الحوائط الحاملة بشروخ طولية وقطرية نافذة وتلف السلم وتركيبات وشبكات المياه والصرف والكهرباء مع وجود هبوط بالأرضيات وميل والعقار له قرار سابق 178/2011 بإزالة جزء الثالث وترميم باقى العقار ولم يتم تنفيذه.

قضى قرار هدم العقار حتى سطح الأرض لعدم جدوى الإصلاح، ويتم الهدم تحت اشراف هندسى متخصص، ويستوجب ذلك الإخلاء الإدارى للعقار نهائيا مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحين اتمام الهدم.