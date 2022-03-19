غدًا.. وزيرة التضامن تشهد إعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2022

تشهد نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، غدا الأحد، فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام ٢٠٢٢.

وأعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي أن عدد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية لعام ٢٠٢٢ بلغ ٧٧٥ سيدة على مستوى الجمهورية، لكل واحدة منهن قصة كفاح تستحق التكريم، ومن بينهن ٤٠٠ متقدمة انطبقت عليهن الشروط.

جاءت محافظة البحيرة في مقدمة المحافظات التى شاركت في مسابقة هذا العام، حيث تقدمت ١٣٦ سيدة انطبقت شروط المسابقة على ٦٣ منهن، في حين جاءت محافظة المنوفية فى المرتبة الثانية، حيث تقدمت للمسابقة ٥٨ سيدة وانطبقت الشروط على ١٧ منهن، بالإضافة إلى ٥٧ سيدة تقدمت للمسابقة من محافظة القاهرة انطبقت الشروط على ٣٩ منهن، أما محافظة الجيزة فقد تقدمت ١٧ سيدة انطبقت الشروط على ١٢ منهن، وجاءت محافظة سوهاج في مقدمة محافظات الصعيد بـ٥٦ سيدة انطبقت الشروط على ٢٠ منهن.



أما عن شروط الاختيار الخاصة للفئات هذا العام، أكدت وزارة التضامن ألا تقل سن الأم عن 50 عامًا، والإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء مع استثناء المحافظات الحدودية من شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومرسي مطروح والبحر الأحمر وأسوان بحد أقصي 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عال أو في الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز بإحدى المهن ويُستثني الابن أو الابنة من ذوي الإعاقات الذهنية أو غير القابل للتعلم.

فيما يخص بالأم الكافلة أحد الأطفال "كريمي النسب"، فقد استلزم إضافة لكل ما سبق أن يكون الابن البديل قد حصل على مؤهل جامعي، وأن يكون الابن البديل بالدار قد حصل على مؤهل جامعي وألا يقل عمر الأم عن 45 عامًا وأن تكون حاصلة على مؤهل عال وألا تقل فترة عمل الأم بالمؤسسة عن 15 عامًا.