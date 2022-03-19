«المحامين» تعقد جلسة حلف اليمين القانونية لـ5 نقابات فرعية

عقدت النقابة العامة للمحامين، اليوم السبت، الموافق 19 مارس، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد بخمس نقابات فرعية، وهي «حلوان ـ بنها ـ شبرا الخيمة ـ المنوفية ـ جنوب الشرقية».

عقدت الجلسة بقاعة المجلس في مقر النقابة العامة للمحامين، وترأسها أبو بكر ضوة الأمين العام المساعد.

وتعد الجلسة هي الثالثة في جدول الجلسات الذي أعلنت عنه الأمانة العامة بنقابة المحامين، الأسبوع الماضي، ويشتمل على 7 جلسات تعقد على مدار أسبوعين.

فيما قال رجائي عطية، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، إن مجلس نقابة المحامين أمامه ملفات كثيرة وكبيرة منها العلاج، والمعاش، ونسعى للارتقاء بمستوى كافة الخدمات النقابية.

وأكد نقيب المحامين خلال افتتاحه أربع استراحات بمجمع محاكم الأقصر بعد تطويرها، أن العلاج يستنفذ ما يزيد عن ٣٠٠ مليون جنيه سنويا، كما نتطلع لمزيد من التطوير فيه، مضيفا: يجب القضاء على الفساد المستشري في هذا الملف وتطهيره، فقد تشكلت عصابات لأخذ مبالغ تحت بنود العلاج بغير استحقاق، ونحاول عمل تنظيم لصرف الخدمات الطبية لأصحاب الاستحقاقات الحقيقية.

وعن المعاشات، أوضح نقيب المحامين أنه ملف طال انتظار إصلاحه، فيجب زيادة المعاشات القديمة للأعضاء الأحياء ولأسر من توفى من الزملاء فهي حاليا مبالغ ضئيلة جدا تصل إلى 250 جنيها في الشهر، ولذلك اتخذنا خطوة جدية لجعل الحد الأدنى للمعاش 1000 جنيه، كما نعمل على رفع فئة السنة.

وتابع: غرف المحامين في أغلب النقابات الفرعية قد بليت وأصابها العدم، وأصبحت لا تليق بالمحامين ولا المحاماة، وتطويرها يحتاج إلى مشوار كبير وإلى إنفاقات كبيرة نعمل على توفيرها، وكذلك نسعى لبناء المزيد من الأندية والمقرات لنقابات ليس لها مقر.

وعن نادي محامي الأقصر، قال نقيبَ المحامين: أعدكم بمساعدة النقابة الفرعية في استعجال الموافقة النهائية لدى مجلس الوزراء للحصول على ترخيص بناء النادي.