السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لتاجر قماش قتل زوجته بطلق نارى لشكه فى سلوكها بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار ياسر كمال الدين ياسين، بالسجن المؤبد لتاجر قماش لاتهامه بقتل زوجته لشكه في سلوكها باستخدام سلاح ناري "فرد خرطوش"، فى القضية رقم 2433 لسنة 2020 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 268 لسنة 2021 كلى شمال بنها.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2433 لسنة 2020 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 268 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهم "ر ع ح"، 26 سنة، تاجر قماش، مقيم دائرة قسم شرطة الخصوص، قتل المجني عليها "س خ ي"، زوجته، ربة منزل، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وأعد لهذا الغرض سلاحا ناريا "فرد خرطوش"، وما إن ظفر بها حتى أطلق صوبها عيارا ناريا فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا من الأهالي بقيام تاجر أقمشة بقتل زوجته بدائرة قسم شرطة الخصوص باستخدام سلاح ناري "فرد خرطوش"، جرى إخطار مدير أمن القليوبية، ومدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية.

وتشكل فريق بحثى وانتقل لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين قيام المتهم بقتل زوجته بعيار نارى من سلاح ناري "فرد خرطوش"، لشكه في سلوكها، وجرى ضبط المتهم بأحد الأكمنة وبحوزته السلاح النارى وفارغ طلقة، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات، وأمرت النيابة العامة باستمرار حبس المتهم إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة.

محكمة جنايات بنها المؤبد لتاجر قتل زوجته

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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