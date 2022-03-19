السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستماع لأقوال المصابين في اصطدام سيارة بدراجة بخارية بالجيزة

محكمة
محكمة

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال المصابين في حادث اصطدام سيارة بدراجة بخارية، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص في العياط، وذكروا أنهم فوجئوا باصطدام السيارة بالدراجة، ما أسفر عن إصابتهم وتم نقلهم إلى المستشفى، حيث تبين من خلال الكشف الطبي استقرار حالتهم الصحية.

وأجرى رجال المباحث معاينة لمكان الحادث وتم التحفظ على قائد السيارة وإزالة آثار الحادث وإعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وكان أصيب 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة بدراجة نارية بطريق مصر أسيوط الزراعي أمام قرية بمها بدائرة مركز شرطة العياط، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وقام رجال المرور برفع حطام الحادث بالكامل، وتم التحفظ على سائق السيارة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق مصر أسيوط الزراعي أمام قرية بمها بدائرة مركز شرطة العياط، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة بدراجة نارية، ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى العياط.

ودفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالأوناش لرفع آثار الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

رجال المباحث مديرية أمن الجيزة المصابين صطدام سيارة دراجة بخارية

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وائل لطفي

البابا المصرى

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