السبت 19 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تنطلق غدًا.. تفاصيل الاختبارات التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي (صور)

التابلت
التابلت

يبحث طلاب الصف الأول الثانوي عن كل ما يخص التابلت استعدادًا لانطلاق الامتحانات التجريبية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والمقرر انطلاقها غدًا الأحد.

ونشر مسئولي التطوير التكنولوجي، كل ما يجب لطلاب الصف الأول الثانوي معرفته عن امتحانات غدا بالإضافة إلي كيفية التصرف حال خروج الطالب من الامتحان.  

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، عن انطلاق الامتحانات التجريبية غدًا الأحد، لطلاب الصف الأول الثانوي (فقط).

ويعقد التدريب طبقاً للجدول الآتي:


يوم الأحد الموافق 20/3/2022 لغة أجنبية أولى مدة التدريب ساعة.
يوم الاثنين الموافق 21/3/2022 تدريب على الفيزياء لمدة ساعة.
يوم الثلاثاء الموافق 22/3/2022 تدريب على التاريخ لمدة ساعة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، بضرورة عقد التدريب داخل المدرسة على أن يظل متاحًا على مدار اليوم الدراسي، وأصدرت الوزارة تعليماتها للمديريات التعليمية بوضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت اعتباراً من اليوم، موضحة أن المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت يتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة  للطلاب.

وأعلنت الوزارة ضوابط الامتحان التجريبي:  

  • يتم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني.
  • تتضمن الأسئلة النوعيات المقالية والموضوعية.
  • تحديث اجهزة  التابلت والتأكد من شريحة البيانات.
  • يجب توفر القلم مع التابلت للإجابة على الأسئلة المقالية.
    ويمكن معرفة خطوات الدخول على الامتحان التدريبي والإجابة عنه من خلال الصور التالية:

 

 

 

 

التعليم الفنى امتحانات الفصل الدراسي الثاني المدارس الحكومية التربية والتعليم امتحانات الصف الأول الثانوى إنطلاق المديريات التعليمية

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وائل لطفي

البابا المصرى

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