تحريات المباحث حول إصابة شخص اصطدمت سيارته بجزيرة منتصف طريق الإسكندرية الصحراوي

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث، حول تصادم سيارة ملاكي بجزيرة منتصف الطريق، ما أدى إلى إصابته بجروح وكدمات، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، وتشكيل لجنة فنية لإجراء المعاينة وحسر التلفيات الواقعة.

وتلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ بوجود حادث تصادم أمام شارع 20 بالكافوري بطريق الإسكندرية الصحراوي، ما تسبب في إصابة شخص.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وإدارة المرور إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي رقم "س ن ج 7483" بجزيرة منتصف الطريق بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى لإصابة قائدها، وتم إزالة آثار الحادث وتسير الحركة المرورية، وتم نقله إلى مستشفى العامرية العام، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.