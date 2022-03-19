السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية ببشتيل

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع أبو رواش عبد المعطي ببشتيل البلد، بمنطقة أوسيم شمال المحافظة دون إصابات.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغاً بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع أبو رواش عبد المعطي ببشتيل البلد بمنطقة أوسيم شمال المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.