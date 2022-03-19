السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس: ارتفاع عدد المهاجرين الغرقى على شواطئ نابل إلى 17 جثة

المهاجرين
المهاجرين

أعلنت مصادر من الحرس البحري التونسي صباح اليوم السبت، ارتفاع عدد الجثث الغرقى من المهاجرين غير الشرعيين على شواطئ ولاية نابل شرق  البلاد إلى 17 جثة.

ولفظ البحر بمساعدة الرياح القوية 17 جثة حتى صباح اليوم على شواطئ مدن قربة ونابل والحمامات بولاية نابل،وكان العدد في حدود 12 حتى مساء أمس الجمعة.

وتشهد السواحل التونسية طقسًا سيئًا خلال هذه الفترة ما قد يعيق القوارب الصغيرة للمهاجرين غير الشرعيين للإبحار في المياه العميقة.

ولم تعرف هويات الغرقى لكن عناصر الحرس البحري رجحت أن تكون من دول أفريقيا جنوب الصحراء وسوريا، وقد نقلت الجثث إلى قسم التشريح بمستشفى نابل.

وهذه أحدث مأساة تشهدها السواحل التونسية بعد سلسلة من حوادث الغرق المتكررة لمهاجرين من تونس ودول أفريقيا جنوب الصحراء.

وتعد السواحل التونسية منصة رئيسية للوصول إلى أقرب نقطة لفضاء الاتحاد الأوروبي عبر إيطاليا للبحث عن فرص أفضل للحياة.

المهاجرين الاتحاد الأوروبي الحرس البحرى التونسى تونس المهاجرين غير الشرعيين

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