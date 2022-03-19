ضبط 250 صنف أدوية مجهولة المصدر وغير صالحة في حملات تفتيشية بالشرقية

شنت إدارة تموين الحسينية بالاشتراك مع التفتيش الصيدلي، حملة للتأكد من مدى الالتزام بالقوانين والمقررات التموينية، وأسفرت عن تحرير محضر رقم ١١٩١ جنح م أبو عمر، لصيدلية تعمل بدون ترخيص وبها كمية كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر غير مصحوبة بفواتير دالة على مصدرها وأدوية ثلاجة موجودة في غير مكانها في درجة حرارة غير مناسبة، وتم التحفظ على عدد من ٢٤٠ صنف أدوية غير صالحة للاستخدام و١٠ أصناف أدوية وكريمات مجهولة المصدر.

من جانبه، أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مديريتي التموين والطب البيطري بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وقامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة وبمشاركة المفتشين بالإدارة بالمرور على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة وأسفر المرور على طريق ههيا - التل اﻷحمر من ضبط 65 برميل مخللات مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص، يحتوي البرميل الواحد على كمية مقدارها 170 كجم، بإجمالي كمية مقدارها 11 طن و50 كجم وتم تحرير المحضر رقم 1079 لسنة 2021 جنح أ.د.ط.ههيا، وتم مصادرة المضبوطات وتطبيق القانون على المخالفين.