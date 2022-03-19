السبت 19 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 250 صنف أدوية مجهولة المصدر وغير صالحة في حملات تفتيشية بالشرقية

أدوية مجهولة المصدر
أدوية مجهولة المصدر

شنت إدارة تموين الحسينية بالاشتراك مع التفتيش الصيدلي، حملة للتأكد من مدى الالتزام بالقوانين والمقررات التموينية، وأسفرت عن تحرير محضر رقم ١١٩١ جنح م أبو عمر، لصيدلية تعمل بدون ترخيص وبها كمية كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر غير مصحوبة بفواتير دالة على مصدرها وأدوية ثلاجة موجودة في غير مكانها في درجة حرارة غير مناسبة، وتم التحفظ على عدد من ٢٤٠ صنف أدوية غير صالحة للاستخدام و١٠ أصناف أدوية وكريمات مجهولة المصدر.

من جانبه، أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مديريتي التموين والطب البيطري بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين. 

وقامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة وبمشاركة المفتشين بالإدارة بالمرور على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة وأسفر المرور على طريق ههيا - التل اﻷحمر من ضبط  65 برميل مخللات مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص، يحتوي البرميل الواحد على كمية مقدارها 170 كجم، بإجمالي كمية مقدارها 11 طن و50 كجم وتم تحرير المحضر رقم 1079 لسنة 2021 جنح أ.د.ط.ههيا، وتم مصادرة المضبوطات وتطبيق القانون على المخالفين.

بدون ترخيص التجارى المخابز حملة الاسواق الشرقية حملات أدوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

الأكثر قراءة

إجراء تعديلات على جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائى؟.. الحكومة توضح الحقيقة

حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب

تفاصيل جديدة في قضية وفاة الطالبة شيماء الشحات ابنة كفر الشيخ (القصة الكاملة)

تعليق الدراسة خلال شهر رمضان؟.. الحقيقة كاملة

أسعار الحديد فى الأسواق المصرية اليوم السبت 19- 3- 2022

لا تنخدعوا.. تعرف علي حالة الطقس اليوم وتحذير من الأرصاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تعميق التعاون الفكرى بين الصين والدول العربية

سارة شريف

هامش المناورة

سمر عادل

التضخم فى الاقتصاد العالمى وسعر الفائدة

ماجد حبته

مرة واحد أيرلندى!

د. داليا مجدي عبدالغني

أزهى عُصور المرأة المصرية

حسين دعسة

«مواجهة بايدن وشي بينج».. من يفكفك كرة الصوف المتشابهة؟

جمال رشدي

البابا شنودة.. بطريرك المحبة عشر سنوات على رحيل بابا العرب

د. محمد عفيفي

هيكل بين ثورتى ١٩ و٥٢

صور

فوز الأهلى على المريخ السودانى في دورى أبطال أفريقيا

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة الداخلية الإسرائيلية: 8000 لاجئ أوكراني لا يمكنهم الحصول على جنسيتنا

إصابة شاب فلسطيني بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين: تنكيل الاحتلال بالمسيرات السلمية اختبار لمواقف الدول التى تتغنى بحقوق الإنسان