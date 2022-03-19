السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض علي مسجل خطر بحوزته 8 قطع سلاح بالنزهة

مسجل خطر
مسجل خطر

ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض علي مسجل خطر بحوزته 8 قطع سلاح بالنزهة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص"له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بالإتجار فى الأسلحة النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله سيارة "مستأجرة".. وتم بإرشاده ضبط 8 فرد خرطوش– عدد من الطلقات لذات العيار- عصا عاج مفرغة من الداخل تستخدم فى إطلاق الأعيرة عن طريق المقبض).

بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار، َتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث القاهرة مسجل خطر النزهة فرد خرطوش

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البابا المصرى

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