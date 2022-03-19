منافذ بيع مبادرة كلنا واحد بالقاهرة 2022.. تفاصيل

منافذ بيع مبادرة كلنا واحد بالقاهرة من الكلمات التي تتصاعد معدلات البحث عنها عبر محرك البحث العالمي جوجل قبيل أيام من انطلاق شهر رمضان المبارك حيث التخفيضات الهائلة على أسعار السلع الغذائية.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد انتهاء معارض المبادرة ومواعيد استقبال العملاء ونسب التخفيض على أسعار السلع الغذائية.

منافذ بيع مبادرة كلنا واحد بالقاهرة

أعلنت وزارة الداخلية عن انطلاق النسخة الـ22 من معارض بيع السلع الغذائية قبيل شهر رمضان المبارك تحت شعار"كلنا واحد" والتي يشارك فيها قرابة 993 فرع تجاري من السلاسل المحلات الكبرى المشاركة حيث يهدف إلى حصول كافة الأسر المصرية على كافة احتياجاتها حيث يمكن الشراء من خلال المنافذ التالية في محافظة القاهرة :-

شارع مصطفى النحاس مدينة نصر.

67 طريق مصر حلوان الزراعي المعادي.

53 شارع المنيل.

الشطر الـ13 بجوار مدرسة البشائر الدولية زهراء المعادي.

208 شارع بورسعيد.

23 شارع حسن حسني بجوار محطة حدائق حلوان.

13 شارع ذاكر حسين مدينة نصر.

شارع 105 بجوار عمر أفندي المعادي.

9 شارع جمال سليم بالقرب من نادي الأهلي حي السفارات مدينة نصر.

موعد انطلاق مبادرة السلع الغذائية " كلنا واحد"

انطلقت النسخة الـ22 من مبادرة السلع الغذائية كلنا واحد يوم 15 مارس الجاري وتستمر بالفعل حتى منتصف شهر إبريل المقبل في كافة محافظات الجمهورية حيث يستطيع المواطنين شراء متطلباتهم من السلع الغذائية بأسعار مخفضة دون الخضوع لجشع التجار مستغلين حرب أوكرانيا وروسيا.

تستقبل كافة فروع المبادرة المواطنين بكافة الفروع من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءا حيث تخضع الفروع إلى كافة الإجراء الاحترازية لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين المواطنين في جميع المحافظات.

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نسب التخفيض على السلع الغذائية في "كلنا واحد"

يتسأل المواطنين عن منافذ بيع مبادرة كلنا واحد بالقاهرة ونسب التخفيض المتاحة على السلع الغذائية حيث يمكن شراء كافة مستلزمات رمضان بنسب تخفيض تتراوح من 25 - 30 % من السكر والأرز والياميش والمكرونة والزيت والمشروبات الرمضانية وحلوى رمضان والعصائر والجبن بكافة أنواعها.