السبت 19 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

باكستان تسجل 483 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

باكستان
باكستان

ذكر المركز الوطني للقيادة والعمليات في باكستان اليوم السبت، أنه تم تسجيل 483 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى مليون و521 ألفا و513 حالة إصابة.

وذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل حالتي وفاة، في الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 30 ألفًا و328 حالة.

وما زال إقليم البنجاب الأكثر تضررًا، فيما يتعلق بحالات الوفاة، يليه إقليما السند وخيبر-باختونخوا.

وكانت باكستان قد رفعت يوم الأربعاء الماضي، جميع القيود المتعلقة بفيروس كورونا، لتعود الحياة في البلاد إلى طبيعتها ما قبل الوباء، وذلك بعد انخفاض مطرد في أعداد الإصابات.

وقال أسعد عمر، الوزير المسئول عن مواجهة فيروس كورونا في البلاد، للصحفيين: "قررنا رفع جميع القيود"، مضيفًا أنه مع ذلك تم توجيه النصيحة لجميع المواطنين المؤهلين بالحصول على التطعيم.
 

القيود باكستان كورونا الصحة

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وائل لطفي

البابا المصرى

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