النيابة تطلب «فيش وتشبيه» رئيس حي الموسكي بعد اتهامه بالاعتداء على ضابط

أمرت نيابة مدينة نصر، بإجراء الصحيفة الجنائية "فيش وتشبيه" لرئيس حي الموسكي، المتهم بالبلطجة والتعدى بالضرب مع آخرين على ضابط واقتحام شقته، لبيان صحيفته الجنائية، حيث أكدت التحريات أن المتهم استعان بعدد من الأشخاص للتعدى بالضرب على ضابط بسبب خلافات الجيرة.

كانت نيابة مدينة نصر، أمرت بحبس رئيس حي الموسكي 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التعدى بالضرب على ضابط بسبب خلافات الجيرة.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت شرطة النجدة بلاغا من ضابط أفاد بتعرضه للاعتداء بالضرب من مجموعة من الأشخاص استدعاهم رئيس حى الموسكى بسبب خلافات الجيرة بينه وبين الضابط، وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة، وأمرت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار المتهم، وبعد القبض عليه أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.