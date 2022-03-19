السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب «فيش وتشبيه» رئيس حي الموسكي بعد اتهامه بالاعتداء على ضابط

فيش وتشبيه
فيش وتشبيه

أمرت نيابة مدينة نصر، بإجراء الصحيفة الجنائية "فيش وتشبيه" لرئيس حي الموسكي، المتهم بالبلطجة والتعدى بالضرب مع آخرين على ضابط واقتحام شقته، لبيان صحيفته الجنائية، حيث أكدت التحريات أن المتهم استعان بعدد من الأشخاص للتعدى بالضرب على ضابط بسبب خلافات الجيرة.

كانت نيابة مدينة نصر، أمرت  بحبس رئيس حي الموسكي 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التعدى بالضرب على ضابط بسبب خلافات الجيرة.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت شرطة النجدة بلاغا من ضابط أفاد بتعرضه للاعتداء بالضرب من مجموعة من الأشخاص استدعاهم رئيس حى الموسكى بسبب خلافات الجيرة بينه وبين الضابط، وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة، وأمرت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار المتهم، وبعد القبض عليه أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

نيابة مدينة نصر الصحيفة الجنائية رئيس حى الموسكى التعدي بالضرب اقتحام شقته التحريات

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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