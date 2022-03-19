فرنسا تسجل 97 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فرنسا 97 ألفًا و657 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و112 وفاة مرتبطة بالوباء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت، وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 24 مليونًا و143 ألفًا و852 إصابة، والوفيات إلى 141 ألفًا و869.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضًا، أنه تم إعطاء 153 مليونًا و822 ألفًا و238 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

وتلقى 52 مليونًا و427 ألفًا و216 من السكان تطعيمًا كاملًا ضد الوباء حتى الآن، بواقع 78.18%.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.