دافعت عن ابنتهما.. التحقيق فى قتل زوج لزوجته بعين شمس

تباشر النيابة العامة بعين شمس التحقيق في واقعة قيام زوج بقتل زوجته، والتي تعمل مدرسة لغة إنجليزية (بحضانة) بمنطقة عين شمس، بسبب دفاعها عن طفلتها، والتي تسبب لها في سحجات وكدمات متفرقة بجميع أنحاء جسدها انتهت بوفاتها بعدها بيومين، والصادر ضده قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بداية الجريمة

البداية حينما أقدم الزوج خريج كلية الزراعة، على ضرب طفلته والتي تبلغ من العمر عامين، بعد تركها الطعام من فمها ليسقط على الأرض، بصفع الطفلة على وجهها وضربها على ظهرها بطريقة عنيفة تسببت في صراخها بشكل هستيري ما دعا الأم إلى التدخل "حرام عليك عندها سنتين".

بعد تدخل الأم للدفاع عن ابنتها وصراخها بادرها الزوج بلكمات وضربات تسببت في إصاباتها وتعرضها إلى التهاب في الأوعية الدموية وتلف في خلايا الرئة وتجلطات في الأوعية بسبب الضرب الذي تعرضت له -وفق التقرير الطبي.

وقالت جارة الضحية، تلقيت مكالمة من المجني عليها بتعدي زوجها عليها، وقيامه بغلق الشقة عليها وتركها رفقة أطفالها، فقمت على الفور بإرسال أولادي للبحث عنه، ووجدوه بالفعل بالمنطقة جالسًا على أحد المقاهي.

وبعد التشاور معه أخذنا مفتاح الشقة من الزوج، وحينما دخلنا إلى الزوجة وجدناها مصابة إصابات بالغة وكدمات في أنحاء مختلفة من جسدها، ثم حاولنا تهدئتها، لكن بعد دخولها أحد المستشفيات فارقت الحياة.

وبعد انتهاء المشاجرة دخلت المجني عليها للمستشفى بعد أن شعرت بتعب شديد، وهناك زادت معاناتها أكثر، فتم إدخالها إلى العناية المركزة وظلت بها يومين، وتوفيت جراء إصاباتها التي لحقت بها.

وحاول المتهم إبلاغ الأسرة بسبب آخر للوفاة، حيث أخبر شقيقة الضحية بأنها توفيت بسبب تأثرها بعد الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما لم تقتنع به الأسرة كون الوفاة جاءت عقب تعدي الزوج عليها مباشرة.

الزوجة في المستشفى

ووردت إشارة من أحد المستشفيات إلى قسم شرطة عين شمس يفيد استقباله ربة منزل بها إصابات بجسدها، وعقب الانتقال والفحص تبين أن الزوج قد أقدم على ضرب زوجته داخل شقتهما، كما أن الضحية لقيت مصرعها عقب وصولها إلى المستشفى بيومين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من مناظرة النيابة لجثة المجني عليها، تعرضها لضرب مبرح من زوجها وإصابتها بكدمات وكسور وسحجات متفرقة في الجسد بالإضافة لحبسها في المنزل.