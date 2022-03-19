تداول 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط، اليوم السبت، أن الميناء شهد تداول 28 سفينة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المركز الإعلامي للهيئة - في بيان اليوم السبت - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 36 ألفًا و107 أطنان؛ شملت 10 آلاف و424 طن فوسفات و16 ألفًا و360 طن يوريًا و9 آلاف و125 طن أسمنت و3 أطنان بطاريات جافة و195 طن بطاطس.

فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35 ألفًا و407 أطنان؛ شملت 5 آلاف طن قمح و1621 طن خشب زان و2200 طن زيت طعام و18 ألفًا و885 طن فول صويا و6 آلاف و451 طن حديد و4 آلاف و800 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1250 طنًا.

وأضاف المركز أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 295 حاوية مكافئة شملت خضراوات (بقدونس وبطاطا وبازلاء وبطاطس وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بصل وريحان وبرسيم وليمون وكتان)، وفاكهة (برتقال وفراولة وبلح)؛ يتم تصديرها إلى كل من: الإمارات والسعودية والأردن وهولندا وهونج كونج وألمانيا وسنغافورة وأمريكا ومالطا والصين والهند وبلجيكا وسلوفينيا، وبلغت عدد الحاويات الواردة 179 حاوية مكافئة وحاويات الترانزيت: 862 حاوية مكافئة.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 117 ألفًا و140 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 90 ألفًا و65 طنًا، وغادر الميناء قطاران متجهان إلى صوامع بني سويف وكوم أبو راضي، بحمولة إجمالية 2619 طن قمح، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4660 شاحنة.