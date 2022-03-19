البابا تواضروس الثانى يستقبل الكاردينال ماربشارة الراعى

يستقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الكاردينال ماربشارة الراعي بطريرك المارون، صباح اليوم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وكان قد بدأ الكاردينال ماربشارة الراعي بطريرك المارون زيارته الرعوية إلى القاهرة أمس الجمعة والذي تستمر حتى 23 مارس الجاري.

أما مساء اليوم السبت، فسوف يقوم الكاردينال ماربشارة الراعي، بترؤس القداس الاحتفالي بكاتدرائية القديس ماريوسف المارونية، على أن يعقبها افتتاح قاعة الخوراسقف يوحنّا طعمة، في مدرسة القدّيس يوسف في الظاهر، بالإضافة إلى توقيع كتاب حول البطريرك المارونيّ الياس الحويّك تحت عنوان "البطريرك الحويّك حائك أساسات أبرشيّة القاهرة المارونيّة"، وسوف يشارك في هذا الحدث البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، والبطريرك إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، وعدد كبير من المطارنة والآباء والرهبان والراهبات والفعاليّات السياسيّة وعموم أبناء الابرشية.

ومن المقرر أن يقوم البطريرك ماربشارة الراعي يوم الأحد بترأّس صلاة القدّاس الساعة السابعة مساء في كنيسة مار مارون في مصر الجديدة وسيحتفل بمرور خمسين عامًا على وجود كابيلاّ القدّسية ريتا، أمّا الإثنين فسوف يقوم بزيارة بعض الأماكن التاريخيّة ليكون بضيافة السفير اللبنانيّ على العشاء.

ومن المقرر أن يٌزور الكاردنيال ماربشارة الراعي بطريرك المارون بلبنان بزيارة فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمقر مشيخة الأزهر بالقاهرة.

وسيقوم يوم الثلاثاء بزيارة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، وفي المساء يشارك في ندوة حول التاريخ المارونيّ الثقاقيّ وتاريخ الكنائس القديمة في مصر مع الصحافي جورج ضرغام.

من هو البطريرك الماروني؟

و مار ٦ بطرس الراعي ولد عام1940 وهو بطريرك أنطاكية الماروني السابع والسبعون، انتخب بطريركًا في 15 مارس 2011 بعد ثلاث عشرة جولة اقتراع على مدى خمسة أيام قام بها مجلس المطارنة الموارنة منذ 11 مارس، خلفًا للبطريرك نصر الله صفير الذي كان قد أعلن استقالته في فبراير 2011 بداعي التقدم بالسن.

ولد الراعي في المتن الشمالي، وانخرط في الرهبنة باكرًا وهو بالتالي يُعتبر أول بطريرك قادم من الرهبنة منذ البطريرك طوبيا الخازن قبل نحو ثلاث قرون.

درس في لبنان وإيطاليا وعمل في الفاتيكان ودرّس موادّ لاهوتية وحقوقية كنسيّة في جامعات عدّة، قبل أن يصبح أسقفًا عام 1986 ورئيس أساقفة جبيل عام 1990، وترأس عددًا من اللجان الكنسيّة منذ انتخابه أسقفًا وحتى انتخابه بطريركًا. وهو إلى جانب كونه البطريرك الماروني، يعتبر رئيس مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك.

منحه البابا بندكت السادس عشر لقب كاردينال في الكنيسة الجامعة، وهو رابع بطريرك ماروني يتم منحه اللقب التالي للقب بابا، في الكنيسة الكاثوليكية.

ويعتبر البطريرك الراعي أول عربي وماروني في العصور الحديثة يشارك في الانتخابات البابوية، بعد أن شارك في المجمع المغلق لعام 2013.