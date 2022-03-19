السبت 19 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فصل التيار الكهربائى عن 14 قرية وتوابعها بكفر الشيخ.. اليوم

فصل التيار الكهربائي
فصل التيار الكهربائي

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء، فصل التيار الكهربائي، اليوم السبت، عن 14 قرية وتوابعهم، لإجراء أعمال الصيانة، بمراكز "كفر الشيخ، دسوق، الرياض، بيلا، قلين، الحامول، سيدي سالم"، ووجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالإعلان عن المناطق التي ستشهد فصل التيار الكهربائي عنها.

‏‎وسيتم فصل التيار الكهربائي عن 14 قرية وتوابعهم، اليوم السبت من الساعة التاسعة والربع صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، فسيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذى المرابعين شرق كفر الشيخ، وتتأثر عمليات الفصل قرية المرابعين وتوابعها ، وفصل التيار الكهربائي عن مغذى الصافية جنوب دسوق، وتتأثر بالفصل قرية الصافية وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي النوري سيدي سالم، وتتاثر بالفصل قرية النوري وجزء من منشية عباس.

وأيضًا سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي كفر العجمي ببيلا، وتتأثر بالفصل قرية العجمي وتوابعها،  وفصل التيار الكهربائي عن مغذي عربان بفوه، وتتأثر بالفصل قرية العربان وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الثروة السمكية بالرياض، وتتأثر بالفصل مجلس قروي الحصفه، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي المزلقان بدسوق، وتتأثر بالفصل نقابة التطبيقيين ومهنى رفاعي، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الحوه ببيلا، وتتأثر بالفصل قرية الحوه وتوابعها.

كما يتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي شعلان، وتتأثر بالفصل منطقة شعلان وعجلان، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي أبو رواس بدسوق ، وتتأثر بالفصل منطقة الروس والمركز الطبي والإسكان، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الروضة بسيدي سالم، وتتأثر بالفصل قريتي الروضة وعبد الباعث، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الإسراء، وتتأثر بالفصل أبراج الربيع 1،2،3،4،5.

كهرباء قرية كفر الشيخ السبت مركز

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وائل لطفي

البابا المصرى

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