السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهم باقتحام مسكن جاره والتعدى عليه بأسلحة بيضاء فى بور فؤاد

سجن
سجن

أعلنت النيابة العامة أنها تلقت بلاغًا، يوم الأربعاء الموافق السادس عشر من شهر مارس الجاري، تضمن شكوى شخص من محاولة جاره اقتحام مسكنه بأسلحة بيضاء، وإذ لم يتمكن من ذلك تعدَى عليه بالضرب محدثًا به إصابات.

 

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطعَ مُصوَّرةً التقطت أجزاء من الواقعة، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

وسألت النيابة العامة المجني عليه وزوجته وابنته ووالدة المتهم، فشهدوا بأنه لخلافات بين المجني عليه والمتهم أحرز الأخير أسلحة بيضاء وأتلف باب مسكنهم بها، فتدخلت والدة المتهم للتفريق بينهما، إلا أنه تعدى على المجني عليه ضربًا وأحدث به الإصابات الثابتة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، كما عاينت النيابة العامة محل الواقعة، وتبينت ما به من تلفيات، واطلعت على المقاطع التي التُقِطَت للواقعة وواجهت بها شهودها فأقروا بصحتها ونِسْبتها للأشخاص الظاهرين بها، وقد وردت تحريات الشرطة لتفيد صحةَ تلك الرواية المذكورة، كما تم ضبط ما أحرزه المتهم من أسلحة بيضاء إذ أرشد عن مكان إخفائها.

 

وذكرت أن المتهم أنكر ما نُسب إليه من اتهام، بينما أقرَّ بصحة نسبة المقاطع المصورة إليه، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

 

يذكر أن مباحث قسم شرطة بورفؤاد أول قد القت القبض علي المتهم بعد تلقي بلاغًا من المواطن السيد م، بتعدي شخص عليه بسلاح أبيض، وتمكنت من ضبط السلاح المستخدم عبارة عن 2 سكين.

 

وكشف بيان سابق لوزارة الداخلية، أن المتهم يعمل بائع متجول، ومن ذوي المعلومات الجنائية، وقد تعدي علي الشخص ناشر الفيديو، بسبب تعديه بالسب والقذف علي والدته بسبب خلافات الجيرة، مستخدمًا السلاحين الابيضين الذين تم ضبطهما.

تحقيق عمل مواقع التواصل حبس صورة بيان النائب العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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