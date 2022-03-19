الدفاع الروسية تعلن التصدى لهجوم صاروخى استهدف ميليتوبول

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاعات الجوية صدت هجوما صاروخيا قادما من أوكرانيا واستهدف مدينة ميليتوبول.



وذكرت الوزارة -في بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم"-: "صدت أنظمة الدفاع الجوي الروسية هجومًا صاروخيًا استهدف المدنيين في المدينة ليلا.. إذ أطلق المسلحون صواريخ (Tochka-U) ذات الرؤوس الحربية العنقودية من الأراضي التي يسيطرون عليها، باتجاه المناطق السكنية في مدينة ميليتوبول".



في السياق، أعلنت الوزارة استعداد القوات الروسية لفتح ممر لخروج "القوميين" من مدينة ماريوبول المحاصرة بجنوب شرقي أوكرانيا، لكن السلطات في كييف رفضت الاقتراح.



وقال مدير المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف: إن القوات الروسية تضمن سلامة القوميين في حال قرروا إلقاء السلاح والخروج من ماريوبول.



وأوضح أن البيانات الاستطلاعية تشير إلى أن ما بين 150 و200 مقاتل أوكراني فروا من ماريوبول باتجاه زابوروجيه عبر الممرات الإنسانية بملابس مدنية وتم القضاء على 93 منهم.



وحذرت روسيا، الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر من "جرائم محتملة ضد السكان المدنيين في ماريوبول والمحاولات لنسبها للقوات الروسية".



وخلال الـ 24 ساعة الأخيرة ارتفع عدد السكان الذين تم إجلاؤهم من ماريوبول بأكثر من 13.7 ألف شخص، ليصل عددهم الإجمالي إلى 56.7 ألف شخص حتى الآن.