«قبل منتصف الليل».. تعرف على أبرز أحداث الجمعة

شهدت الساعات القليلة الماضية عدة أحداث نالت اهتمام القراء على المستويين المحلي والدولي وفي مجالات مختلفة ما بين السياسة والفن والرياضة والمجتمع.

وترصد «الدستور» في نشرة قبل منتصف الليل أبرز الأخبار التي اهتم بها القراء خلال الساعات الماضية.

الرئيس ... جابرًا للخواطر

في أثناء جولته التفقدية اليوم، في منطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات القومية من المحاور والطرق، توقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحديث مع سيدة من المواطنين.

وخلال حديث الرئيس السيسي معها تحدثت السيدة حول الظروف الصحية التي تعاني منها، وهو ما قوبل باستجابة فورية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لطلباتها.

وقال لها الرئيس السيسي، "على عيني كل حاجة هتتعمل.. هتروحي المستشفى وكل اللي أنتِ عايزاه هيتعمل"، وأمر بنقلها الفوري لتلقى الرعاية الطبية في مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة.

المارد الأحمر .. في دوري الأبطال

فوز الأهلي على المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا، حقق الأهلي المصري انتصارا ثمينا بدوري أبطال إفريقيا، على نظيره المريخ السوداني، في مباراة مفصلية مساء الجمعة.

وانتصر الأهلي بنتيجة 3-1، في أم درمان، ليقترب كثيرا من دور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

وسجل للأهلي الجنوب إفريقي بيرسي تاو (19) ومحمد شريف (72) وأحمد عبد القادر (74)، وسجل للمريخ رمضان عجب (61).

محاربة الغلاء .. من خلال عربات " كلنا واحد "

بادرت وزارة الداخلية بتوفير سلع غذائية وكراتين رمضان ضمن مبادرة «كلنا واحد» للأسر القاطنة بالمناطق الأولى بالرعاية، وقدم المواطنون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، لاهتمامه المستمر بالبسطاء وسعيه للتخفيف عنهم.

وتستمر مبادرة «كلنا واحد»- تحت رعاية الرئيس السيسى- فى توفير السلع للمواطنين، لليوم الثالث على التوالى، بأسعار مخفضة، لا سيما مع اقتراب حلول شهر رمضان، فى إطار جهود الدولة للتصدى لمحاولات الاحتكار.

ويتوافد المواطنون بأعداد كبيرة على المنافذ الرسمية والشوادر، لشراء احتياجاتهم، بتخفيضات تصل لـ٦٠٪، خاصة السلع الاستراتيجية، مثل «اللحوم والأرز والمكرونة والسمن».

حصاد الحكومة في ختام الأسبوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 12 حتى 18 مارس 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قراراً بتوزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم، والرياضة، بالنطاق الجغرافي للحوافز (أ)، (ب)، حيث يشتمل قطاع الكهرباء والطاقة على مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، فيما يتضمن قطاع التعليم إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس، ومعاهد التعليم الفني، والجامعات، كما يشمل قطاع الرياضة جميع الخدمات التي تقدم من خلال المجال الرياضي، وكذلك الاشتراط في مشروعات القطاعات الفرعية التابعة لأنشطة الاستثمار بقطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم، والرياضة بالنطاق الجغرافي للقطاع (ب) أن تكون كثيفة الاستخدام للعمالة، أو تقع ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة، أو أن تعتمد تلك المشروعات على الطاقة الجديدة والمتجددة، أو تصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لمصر.

زيارة بشار الأسد لدولة الإمارات

اقليميًا شهدت زيارة الأسد للإمارات متابعة كبير بعدما استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإن بن زايد، رحب خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بزيارة الرئيس السوري والتي تأتي في إطار الحرص المشترك على مواصلة التشاور والتنسيق الأخوي بين البلدين حول مختلف القضايا، معرباً عن تمنياته أن تكون هذه الزيارة فاتحة خير وسلام واستقرار لسوريا الشقيقة والمنطقة جمعاء.

واطلع بن زايد من الرئيس بشار الأسد على آخر التطورات والمستجدات على الساحة السورية.

وبحث الجانبان العلاقات الأخوية والتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط.

بلغاريا تطرد 10 دبلوماسيين روس من أراضيها

عالميًا مازالت الحرب الروسية _ الاوكرنية تحظى بكل الاهتمام، وسيل العقوبات على روسيا مستمر حيث أكدت السفارة الروسية في صوفيا، أن السلطات البلغارية اعتبرت 10 دبلوماسيين روس "أشخاصًا غير مرغوب فيهم" في بلغاريا.

وقالت السفارة الروسية - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الجمعة، ردًا على سؤال بهذا الشأن -: "نعم نؤكد هذه المعلومات".

وفي السياق ذاته، طالبت وزارة الخارجية البلغارية الدبلوماسيين الروس بمغادرة أراضي البلاد خلال 72 ساعة.