الجمعة 18 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواطن للسيسى: «بشكرك إنك فتحت لينا مجال فى الشغل بعد مارجعت من الغربة»

جريدة الدستور

حرص الرئيس عبدالفتاح على التوقف، أثناء تفقده عددا من المشروعات بمصر القديمة والقاهرة التاريخية، للحديث مع المواطنين والأسر التي تصادف وجودهم أثناء مروره، واستفسر عن أحوالهم المعيشية ومطالبهم.

وقال أحد المواطنين للرئيس السيسي: «أنا شاكر أفضالك يا ريس إني قابلتك، بقالي 17 سنة في الكويت بس دلوقتي شغال في بلدي، سبت الغربة وأنا مش عارف أربي عيل ولا أي حاجة، بس دلوقتي بشكر حضرتك إنك فتحت لينا مجال في الشغل».

وسأله الرئيس السيسي: «إنت شغال إيه؟»، ليرد عليه: «أنا شغال في فرش العماير، أنا من قنا»، فرد الرئيس: «ناس كويسة.. إنت شغال كويس؟»، فرد عليه المواطن: «الحمد لله الدنيا كويسة».

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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