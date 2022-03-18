الجمعة 18 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022

امتحانات
امتحانات

بدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي في البحث على موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022 تعقد اختبارات الترم الثاني «آخر السنة» للطلاب في صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي يوم السبت ٧/ ٥/ ٢٠٢٢.

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022

وتعقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت ١١/ ٦/ ٢٠٢٢ والامتحانات النظرية للدبلومات الفنية يوم السبت ٢١/ ٥/ ٢٠٢٢ أما الامتحانات العملية يوم السبت ١١/ ٦/ ٢٠٢٢.

من جانبها، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الترم الثاني 2022 للصف الثالث الاعدادي من خلال الخريطة الزمنية الرسمية، المعلنة مع بداية انطلاق العام الدراسي 2021-2022، ويتبين من خلالها أن تاريخ 7 مايو المقبل هو بداية انطلاق امتحانات نهائية العام لجميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

وتبدأ المحافظات اعتباراً من الشهر المقبل وضع وإعلان جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022

وتتولى كل محافظة وضع الجدول ثم عرضه على المحافظ لاعتماده وإعلانه رسمياً، ثم طرحه للطلاب قبل انطلاق الامتحانات بمدة، كي يتمكنوا من اتمام عمليات المذاكرة ومراجعة وتحصيل المعلومات استعداداً لدخول الامتحان وتحصيل الدرجات النهائية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع مديريات المحافظات بضرورة إنهاء جميع الإجراءات الاحترازية واتباع كل الوسائل الوقائية من أجل الحرص والسلامة من انتشار وباء كوفيد-19 (فيروس كورونا المستجد).

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ومن بين هذه الإجراءات الاحترازية ارتداء الكمامة وتباعد المسافات بين الطلاب وتوفير وسائل التهوية المناسبة في جميع الفصول.

وجاء ذلك الأمر مع التنسيق الكامل مع الأجهزة والمؤسسات المعنية في كل الإدارات التعليمية المنتشرة في محافظات الجمهورية، من أجل تنفيذ خطة النهوض بالتعليم الخاصة بوزارة التربية والتعليم المصرية.

التعليم الفنى النقل العام الدراسي معلومات قبل المحافظات فيروس كورونا الجمهورية وزارة التربية والتعليم امتحانات الصف الثالث الاعدادي

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وائل لطفي

البابا المصرى

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