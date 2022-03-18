الجمعة 18 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التأمين على الماشية» ينظم ندوات إرشادية للحفاظ على الثروة الحيوانية

ندوات إرشادية للحفاظ
ندوات إرشادية للحفاظ على الثروة الحيوانية

عقد صندوق التأمين على الماشية بوزارة الزراعة، ندوة إرشادية بسوق المواشي العمومي بمحافظة كفر الشيخ، شارك فيها الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطرى بكفرالشيخ، والدكتور علاء البنا، مدير عام المجازر، والدكتورة هبة مسعود، طبيبة الصندوق، بإدارة كفر الشيخ، وسامية ربيع، موظفة بفرع الصندوق، تناولت أهمية التأمين على الثروة الحيوانية للحفاظ عليها وتنميتها.

وقال الدكتور إيهاب صابر، مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الماشية بوزارة الزراعة، إن التأمين يهدف إلى إثراء الإقتصاد القومي المصري لتوفير متطلبات المواطنين من اللحوم الحمراء والألبان ومشتقاتها بأسعار مناسبة كما يهدف الصندوق إلى التواصل المستمر مع الفلاحين والمربين ومنتجى الثروة الحيوانية بأنحاء الجمهورية والنزول إليهم أينما يتواجدون وخاصة بأسواق الماشية المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

كما تشهد محافظات البحيرة والغربية وكفر الشيخ والمنوفية والقليوبية وكذلك المنيا نشاطاً مكثفاً بأسواق الماشية من ندوات إرشادية وتوعوية وتوزيع بروشورات التأمين على المواطنين المتواجدين بتلك الأسواق ويتم توضيح مزايا التأمين الصحي على الماشية وفوائده من رعاية بيطرية مجانية طوال مدة التأمين وتوفير أعلاف ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية من مصانع الصندوق.

كذلك تم التنسيق مع الإدارات المحلية وتم الإشتراك في القوافل السكانية في القرى الأكثر احتياجا من مبادرة حياة كريمة الرئاسي لتنمية الريف المصري ويتم العلاج المجاني والنصائح لطرق التربية السليمة والوقاية من الأمراض الوبائية وعلاجها من خلال فروع صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بالمحافظات وكذلك يتم الإشتراك في جميع المعارض بجميع المحافظات المعنية بالثروة الحيوانية للتعريف بالخدمات التأمينية الشاملة التي يقدمها الصندوق للمربين المستأمنين لديه. 

وأضاف "صابر"، أنه في إطار توجيهات وزير الزراعة برفع كفاءة الأصول التابعة للوزارة واستغلالها الاستغلال الأمثل فإن جميع مشروعات الصندوق تشهد تطويرا وإنشاءات على سبيل المثال لا الحصر يشهد المجزر الألي بالنوبارية تطوير خطوط الإنتاج وكذلك خط التبريد وغرف التجميد بالمجزر وتم الموافقة للمجزر للدبح بغرض التصدير لجميع الدول العربية.

كما تم أيضا رفع كفاءة مصنع الأعلاف بالنوبارية لزيادة الإنتاج وتم الحصول على رخصة منفذ لبيع الأعلاف وخامات الأعلاف وإضافاتها وأيضا تم الانتهاء من تراخيص محطة التسمين وبناء السور الخارجي لها وذلك التطوير المستمر في الفترة الأخيرة في جميع المجالات التي يقدمها الصندوق.

وزير الزراعة محافظة المنوفية مشروعات رئيس مجلس إدارة الثروة الحيوانية محافظة كفر الشيخ اللحوم الحمراء طلبات المواطنين مديرية الطب البيطرى

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وائل لطفي

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