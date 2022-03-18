الجمعة 18 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط عصابة «جامعى القمامة» المزيفة فى قصر النيل

عصابة
عصابة

كشفت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية ملابسات ما ورد إلى قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من شخصين يحملان جنسية إحدى الدول، يقيمان بدائرة القسم، مصابين بجروح قطعية وطعنية بالجسم، وقررا بأنهما حال وجودهما في الشقة سكنهما فوجئا بحضور 3 أشخاص غير معلومين لديهما وإيهامهما بأنهم جامعو قمامة، واعتدوا عليهما بالضرب باستخدام سكين كان بحوزة أحدهم وسرقة مبلغ مالي وهاتفي محمول ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة إحدى السيدات و4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية مقيمين بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية.

وتمكنت الأجهزة عقب تقنين الإجراءات من  ضبطهم، وبمواجهتهم قررت المتهمة الأولى بتعرفها على المجني عليهما أثناء قيامها بتوفير شقة للإيجار لهما محل البلاغ، واتفقت مع أحد المتهمين على سرقتهما عقب تخديرهما حال وجودهما بالشقة صحبتهم، وقامت بتسليمه مفتاح الشقة ومصعد العقار، إلا أنها لم تستطع تنفيذ ذلك وانصرفت فاتفق الأخير مع باقي المتهمين على سرقتهما على أن يقتصر دوره على المراقبة، وفي سبيل ذلك حضر 3 من المتهمين مدعين أنهم جامعو قمامة، وطرقوا الباب ودخلوا للشقة وحاولوا توثيق المجني عليهما، إلا أنهما قاوموهم فاعتدوا عليهما بالضرب باستخدام سكينين حصلا عليها من مطبخ الشقة، وأحدثوا إصابتهما المنوه عنها واستولوا على المسروقات وأيد باقي المتهمين أقوالها، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالي وهاتفي محمول، كما أقروا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية شرطة قصر النيل مديرية امن القاهرة جنسية إحدى الدول القاهرة القليوبية

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