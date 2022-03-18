ضبط 350 طن أعلاف ومبيدات مجهولة المصدر في 11 منشأة بالجيزة

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الجيزة.

أسفرت جهودها عن فى مجال الأعلاف الحيوانية والأسمدة والمبيدات الزراعية تم ضبط (11) قضية (11 منشأة) عشوائية وبدون ترخيص، بمضبوطات بلغت (269٫5 طن أعلاف – 70 طن ذرة – 11 طن و1250 عبوة أسمدة ومخصبات – 750 عبوة مبيدات زراعية – 1480 عبوة أدوية ولقاحات بيطرية) بدون ترخيص ومنتهية الصلاحية.

وفي مجال المواد الغذائية تم ضبط (مخزن مواد غذائية بدون ترخيص) بمضبوطات بلغت (57060) كرتونة مواد غذائية "شيبسى – بسكويت" بدون ترخيص.

وفى مجال حماية الثروة السمكية، تم ضبط (61) قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.