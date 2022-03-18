الجمعة 18 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط أخطر عصابة لبيع الحشيش وبحوزتهم أسلحة نارية في المرج

المتهمون وبحوزتهم
المتهمون وبحوزتهم الحشيش

نجح رجال أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص ومواد مخدرة بقصد الإتجار.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من المقدم كريم البحيري رئيس وحدة مباحث قسم شرطة المرج يفيد بضبط (3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة) حال تواجدهم بدائرة القسم مستقلين إحدى السيارات قيادة أحدهم، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار – 2 قطعة سلاح أبيض"مطواة – كتر" – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهم والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، والسيارة لتسهيل تنقلاتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأسلحة النارية خرطوش مواد مخدرة بدون ترخيص وزير الداخلية مبلغ مالي مساعد وزير الداخلية امن القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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