معهد جوته يحتفل بتكريم أول دفعة من أعضاء هيئة تدريس اللغة الألمانية

احتفل معهد جوته والمجلس الأعلى للجامعات مساء أمس، بتكريم أول دفعة من أعضاء هيئة تدريس اللغة الألمانية، في حضور «سوزانا هوون» المديرة الإقليمية، والدكتور محمد مصطفى لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، و«فيليب موبذاي» الملحق العلمي في السفارة الألمانية في القاهرة، و«سيباستيان فوتر» مدير قسم اللغة الألمانية بالمعهد، ولفيف من القيادات العلمية والأكاديمية من الجانبين.



وأوضح معهد جوته في بيان له أن عدد الأعضاء الحاصلين على شهادات إنهاء البرنامج التدريبي ١٧، وتم تأهيلهم وتدريبهم خلال العامين الماضيين على أحدث طرق تدريس اللغة الألمانية، مشيرا إلى أنه يشرف في هذه الأثناء على 3 مجموعات أخرى ليصل إجمالي المتدربات والمتدربين لما يقرب من ٨٠ عضوًا.

وأكد الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات في كلمته على عمق العلاقات المصرية الألمانية في شتى المجالات لاسيما التعاون العلمي، مشيراً إلى أهمية مبادرة تعميم دراسة اللغة الألمانية لطلاب الجامعات المصرية، مضيفا أن هذه الخطوة تأتي بهدف زيادة القدرة التنافسية لخريجي الكليات المصرية لاسيما الكليات العلمية، وإتاحة فرص أفضل للتدريب وتبادل الخبرات بأسواق العمل الدولية عامة، وألمانيا خاصة، وكذلك الدول الناطقة باللغة الألمانية، ومثمنًا الدور الذي يقوم به معهد جوته في إعداد وتأهيل مجموعات أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم المشاركين بالمبادرة من خلال تدريبهم على مهارات تعلم اللغة الألمانية، ودور ذلك في تحقيق فائدة كبرى في مجالات البحث العلمي، ووجه الدكتور لطيف في ختام كلمته الشكر للسفارة الألمانية بالقاهرة ومعهد جوته بالقاهرة لدعم هذه المبادرة والتي ستساهم أيضاً في نقل الخبرات لكافة الجامعات المصرية.