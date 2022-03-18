الجمعة 18 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

101 وفاة و21 ألف إصابة جديدة بكورونا في تركيا

كورونا في تركيا
كورونا في تركيا

سجلت تركيا اليوم الجمعة، 21 ألفًا و354 إصابة جديدة بكورونا المستجد، و101 وفاة مرتبطة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 14 مليونًا و644 ألفًا و382، والوفيات إلى 96 ألفًا و954.

وأظهرت بيانات "جونز هوبكنز" اليوم أيضًا أنه تم إعطاء 146 مليونًا و377 ألفًا و975 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في تركيا حتى الآن. 

وتلقى 52 مليونًا و912 ألفًا و588 من السكان تطعيمًا كاملًا ضد الوباء حتى الآن، بواقع 63.42 في المئة.

اللقاح كورونا المستجد جامعة جونز هوبكنز تركيا

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وائل لطفي

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