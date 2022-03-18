الجمعة 18 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التشيك: 8163 إصابة جديدة بـ«كورونا»

التشيك
التشيك

 أعلنت السلطات الصحية بجمهورية التشيك، اليوم الجمعة، تسجيل 8163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكر راديو “براج الدولي” في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة، أن هذه الحصيلة تعد أقل بشكل هامشي عن اليوم ذاته من الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن هناك نحو 1500 حالة يشتبه في إعادة إصابتها بالفيروس.
وأضاف الراديو أن هناك 2194 شخصًا يخضعون للعلاج في المستشفيات عقب إصابتهم بالفيروس التاجي بينهم 135 في حالة حرجة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل و  المكسيك و الهند و المملكة المتحدة و إيطاليا و روسيا و فرنسا  و ألمانيا.

التشيك كوفيد كورونا المستجد جمهورية التشيك السلطات الصحية

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