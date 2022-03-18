19 مارس.. هل يعتبر تحرير طابا من العطلات الرسمية؟

يتساؤل العديد من المصريين حول الاحتفال بتحرير طابا هل تعتبر من ضمن الإجازات الرسمية للدولة؟ أم لا، حيث يوافق يوم 19 مارس المقبل تحرير عروس سيناء، المكان الذي يأتي له السياح من كل مكان لممارسة كافة الأنشطة المختلفة.

لذا يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث "جول" عن موعد الإجازات الرسمية، ويتساءل العديد عن يوم ١٩ مارس هل عطلة رسمية أم غير رسمية، وفي نفس الصدد نعرض خلال السطور التالية الإجازات الرسمية وغير الرسمية.

وأصدر رئيس الوزراء بيانًا مشتملًا بجميع الإجازات الرسمية وغير الرسمية للمصريين العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة، ويأتي ذلك في ضوء التساؤلات العديدة من المواطنين حول يوم ١٩ مارس تحرير طابا.

تحرير طابا من الإجازات غير الرسمية

ويعتبر ١٩ مارس من ضمن الإجازات غير الرسمية للدولة على الموظفين في الجهات الحكومية والخاصة، وتضم العطلات غير رسمية في مصر، منها: "إجازة يوم الشهيد، 9 مارس 2022، وعطلة عيد الأم، 21 مارس 2022، تحرير طابا، 19 مارس 2022، مناسبة عيد الجلاء، 18 يونيو 2022، مناسبة عيد وفاء النيل، 15 أغسطس 2022، عيد النصر، 23 سبتمبر 2022.



الإجازات الرسمية للدولة

أما بالنسبة للإجازات الرسمية لعام 2022: "عطلة عيد الميلاد المجيد، 7 يناير 2022، عيد الشرطة، 28 يناير 2022، عيد تحرير سيناء، 25 أبريل 2022، إجازة عيد العمال، 1 مايو 2022، شم النسيم، 3 مايو 2022، إجازة رسمية لثورة 30 يونيو، 1 يوليو 2022، إجازة عيد الثورة السبت، 24 يوليو 2022، عطلة عيد القوات المسلحة، 6 أكتوبر 2022، إجازة رأس السنة الهجرية، 12 أغسطس 2022، عطلة المولد النبوي الشريف، 18 أكتوبر 2022، عطلة عيد الفطر المبارك، وتبدأ إجازته يوم 12 مايو 2022، حتى الأحد 16 مايو 2022، عيد الأضحى المبارك، وتبدأ إجازته يوم 17 يوليو 2022، حتى يوم 23 يوليو 2022".