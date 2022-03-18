ختام تنفيذ برنامج «المهارات الإدارية للعمل العام» لمتطوعين بالدقهلية

نفذ البرنامج التدريبي "المهارات الإدارية للعمل العام" لفريق متطوعى مراكز شباب مصر بمحافظة الدقهلية، وقد قام بالتدريب حمدي عبد الغني، وعصام رمضان المدربين بالمشروع بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، بالشرح عن مفهوم التطوع وأهميته، مجالات التطوع، حملات الجذب، بناء فريق العمل، العمل الجماعي، وكذلك أهمية التطوع بالنسبة للفرد والمجتمع تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبدالقادر مساعد الوزير لشئون مراكز الشباب، والدكتور محمد القوصي معاون الوزير لشئون مراكز الشباب، وأعضاء المكتب الفني لمساعد الوزير لشئون مراكز الشباب.

وكان ذلك بحضور علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية و طارق دهب مدير إدارة الشباب ، وحسام الصاوى مسئول الفريق بالدقهلية.

وتأتي المبادرة التي أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منذ عام ٢٠١٨ بجميع المحافظات، والتي تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الشبابية بمراكز الشباب ، وبناء القدرات وتنمية مهارات وقدرات الشباب ،بالإضافة الي تحسين الصورة الذهنية لمراكز الشباب وتنفيذ المبادرات المجتمعية المختلفة.