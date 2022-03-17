إقامة صلاة الجنازة على الطالبة شيماء الشحات فى مستشفى كفر الشيخ

أقام أهالي الطالبة شيماء الشحات ابنة قرية «أمية» التابعة لمركز كفر الشيخ، صلاة الجنازة عليها في فناء مستشفى كفر الشيخ العام، بعد العثور على جثتها في إحدى قرى مركز الرياض.

وصرحت النيابة العامة بدفن جثمان شيماء الشحات الطالبة بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ بعد معاينة الجثمان في مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام بعد العثور على الجثمان في عزبة عبدالنبي بمركز الرياض بكامل ملابسها وعليها أثار دماء، فيما يكثف رجال البحث الجنائي جهودهم من أجل كشف ملابسات الواقعة.

وأجرى «الدستور» بثًا مباشرًا منذ قليل من عزبة عبدالنبي التابعة لمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، حيث تم العثور على جثمان شيماء الشحات، الطالبة بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، مساء اليوم، مقتولة، بعد أن تغيبت عن منزلها، منذ الاثنين الماضي، (قبل 3 أيام)، وقامت أسرتها بتحرير محضر بالاختفاء.