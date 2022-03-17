عبدالهادى القصبى: المنتدى البرلمانى الثانى يؤكد قوة مصر

قال عبدالهادي القصبي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن حزب مستقبل وطن يستحق الشكر على هذا التنظيم الدقيق للمؤتمر البرلماني الثاني، الذي يوضح ما وصلنا إليه بتجمع الأحزاب الوطنية ومجلسي النواب والشيوخ.

وأضاف القصبي، خلال كلمته في ثاني أيام المنتدى البرلماني لحزب مستقبل وطن، أن ما قدمه الحزب يعد رسالة بأن الدولة المصرية كانت وستظل وتبقى دولة قوية لها وجود في ظل جائحة كورونا، مؤكدا أن فضل الله على مصر كان عظيمًا بتحقيق معدل نمو رغم التحديات.

وشدد القصبي، على أن هذا التجمع يبعث رسالة إلى قائد الأمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن السلطة التشريعية والتنفيذية تستطيع التعاون والتكاتف لمصلحة مصر، خاصة أن هذا الوطن يحتاج لذلك لتكون رسالة أمل في ظل بذل كل مقومات النجاح.

يذكر أن أولى فعاليات المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، قد انطلقت أمس الأربعاء، وتستهدف فتح حوار بين الحكومة ونواب البرلمان، حول القضايا التي تهم المواطنين.

ويشارك في فعاليات المؤتمر والذي يعقد على مدار أربعة أيام عدد من وزراء الحكومة، وعقدت ندوة أمس تحت عنوان “آليات وأوجه التعاون بين الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ”، بحضور المهندس أشرف رشاد أمين عام مستقبل وطن وممثل الأغلبية، والمستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، ومحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، والنائب محمد صلاح أبوهميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، والنائب طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن وعضو مجلس الشيوخ، وعدد من أعضاء مجلسي "النواب والشيوخ" من مختلف الكيانات والأحزاب السياسية المتواجدة تحت قبة البرلمان.

وتعقد ندوة اليوم الخميس، بعنوان “التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية”، ويشارك فيها وزير الزراعة السيد القصير ونائب وزير المالية أحمد كجوك، والمهندس حسام الخولى نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب عبدالهادى القصبي، نائب رئيس الحزب، والمهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان.

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